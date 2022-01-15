Гороскоп на выходные 15-16 января для всех знаков зодиака: что обещают звёзды

Что ожидает в выходные дни представителей различных зодиакальных знаков, расскажет гороскоп.

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Об этой информации сообщила Joinfo, передает Ura-inform.

Овен.

Овнов на этих выходных ждут многообещающие знакомства. Вы сможете начать романтические отношения, которые будут наполнены прекрасными ожиданиями. Если у вас уже есть вторая половинка, то, возможно на этих выходных у вас возникнут идеи сделать что-то совместное с ней. Более того, кроме морального удовлетворения, вы сможете получить и материальную выгоду.

Телец.

Тельцам на выходных необходимо будет некое время, чтобы осмыслить всю информацию, которую они получили в течение недели. Астролог советует поводить больше времени дома, чтобы понять свое истинное положение. Только после того как хорошо отдохнёте и наберётесь сил, сможете справиться со всем тем, что на данный момент вам беспокоит.

Близнецы.

Астролог рекомендует Близнецам посвятить выходные дни общению с родными. Фундамент, заложенный сейчас, будет поддерживать вас на протяжении длительного времени. Астролог советует углубиться в свой внутренний мир, дабы найти те вещи, которые действительно являются важными для вас, а также смогут раскрасить и сделать вашу жизнь ещё ярче.

Рак.

В выходные дни в чем бы Раки ни нуждались, благодаря их изобретательности они будут находиться в гармонии со своей душой и разумом, выбирая то, что принесет им счастье и благополучие. Астролог советует следить за тем, чтобы второстепенные дела не смогли отвлечь вас от главной цели. Однако искренне наслаждайтесь тем жизненным путешествием, в котором вы сейчас находитесь.

Лев.

Львам астролог советует не откладывать свои мечты на потом, жертвуя ими ради привычной рутины и выполнения воли вашего окружения. Если вы не чувствуете в себе сил продвигаться вперед, возможно, вас тяготят ошибки прошлого. В таком случае постарайтесь проработать неприятные ситуации и освободиться от них.

Дева.

В выходные Девам нужно обратить внимание на отношения и партнерство, которые они склонны идеализировать. Астролог советует учиться читать между строк, во избежание на выходных неприятностей. Кроме отношений, являющиеся вашим основным источником приобретенной или потерянной энергии, следует подумать и о том, где еще найти источники активной подзарядки.

Весы.

Весам нужно максимально использовать предстоящие на выходных днях события. Для того чтобы, лучше узнать себя и осознать ограничивающие убеждения, которые мешают продвигаться к достижению запланированных целей.

Скорпион.

Многие Скорпионы почувствуют настоятельную потребность побыть на природе, и у них могут возникнуть довольно странные идеи относительно того, что для этого нужно сделать. Астролог советует исключить из своего окружения неприятных людей, не участвовать в обсуждении других людей и, не поддерживать сплетен. Эти выходные старайтесь провести на свежем воздухе.

Стрелец.

Стрельцы в эти дни будут готовы принять новые жизненные вызовы, у них в голове много полезных идей и замечательных проектов. Но астролог советует немного притормозить, так как благоприятный период для этого ещё не настал. Не стоит торопить события.

Козерог.

Козероги захотят провести выходные дни весело и с пользой для себя и своих близких. Но астролог советует не забывать о своем внутреннем мире и своих потребностях, которые нужно удовлетворять в первую очередь. Следует защищать себя в отношениях с негативными людьми, убедиться, что вам удалось установить четкие границы. Постарайтесь в эти дни не выходить из зоны комфорта, в которой вы находитесь в безопасности, до того момента, когда будете абсолютно уверены в том, что ожидает за ее пределами.

Водолей.

Похоже, Водолеи не очень хорошо осознают токсичное воздействие некоторых вещей в жизни. Поэтому пришло время задать себе вопросы по данному поводу и отследить, каким станет эмоциональное состояние. Будьте ответственными и не подвергайте себя ненужному риску. Астролог утверждает, что как только вы осознаете свои сильные и слабые стороны, все встанет на свои места.

Рыбы.

Для Рыб, после чреды испытанных сильных эмоций на этой неделе, как раз самое подходящее время насладиться выходными днями, оставив в стороне душевное смятение. Вы полны сил, о которых и не подозреваете, и их будет вполне достаточно, чтобы внести в повседневную жизнь улучшения в лучшую сторону.

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