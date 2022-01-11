Общество

«Дружный коллектив, адекватные командиры»: как в ОРДО заманивают в ряды «ДНР»

Предложение касается только мужчин от 18 до 55 лет

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Подконтрольные временно оккупированным территориям паблики активно агитируют мужчин из ОРДО идти служить в «армию ДНР». Об этом пишет УРА-Информ.

О наборе желающих, как известно, объявил гаубичный дивизион артиллерийской бригады «Кальмиус»

«Артиллеристы, зовет Отчизна нас!» ДНР требуются «боги войны». Можно пройти службу в Донецке без выезда на боевые позиции. За зарплату от 24 до 30 тыс. руб. При желании выезжать на боевые позиции — доплата +2% в день», — пишут ресурсы.

В подразделении пророссийских боевиков год считается за три. Именно в связи этим есть шанс за 6 лет и 8 месяцев выйти на пенсию.

«Дружный коллектив, адекватные командиры», — отмечают ресурсы.

Ранее сообщалось, что 33 гражданина Украины были эвакуированы рейсовым самолетом из Казахстана. Они уже прибыли в Киев. 

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