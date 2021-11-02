Стало известно, какому политику украинцы доверяют больше всего: данные опроса

Социологической группой «Рейтинг» был проведен опрос среди украинского населения кому они более всего доверяют из политиков Украины. В данном опросе учувствовали 2500респондентов из разных областей Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Из данных социологического опроса, на конец октября наибольший рейтинг доверия среди украинских политиков у действующего главы государства Владимира Зеленского. Ему доверяют 39% респондентов.

Второе место у Юлии Тимошенко, которая на 1 процент определила экс-президента Украины Петра Порошенко. Соответственно он замыкает тройку лидеров рейтинга.

На четвёртом месте самых популярных политических украинских деятелей по уровню доверия один из лидеров «ОПЗЖ» Юрий Бойко.

Примечательно, что среди опрошенных более всего не доверяют Петру Порошенку, он стал лидером антирейтинга-73%. Юлии Тимошенко не доверяют 72% украинского населения и Владимиру Зеленскому не доверяют 59% опрошенных. Недоверие к Бойко держится на отметке-57%.









Напомним, ранее сообщалось, Свежий президентский рейтинг: тройка лидеров изменилась.