Стало известно, как Пушилин пришел к власти в «ДНР»

Часть кандидатов оказались откровенно не нужны

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«Кандидатами в депутаты народного совета оккупированной «республики» были приближенные к Захарченко, Ходаковскому и Пургину, вскоре к ним примкнул и Денис Пушилин. Стоит отметить, что Захарченко забраковал почти половину. Об этом рассказал один из таких «депутатов», передает УРА-Информ.

«Из 114 выбрали 68. Часть кандидатов оказались откровенно не нужны», — сообщил «депутат».

ТАкже он рассказал более детально о приходе к власти в «республике» Дениса Пушилина.

«В Народный Совет прошел «Оплот». Потом Захарченко принял решение объединиться с «Донецкой Республикой», которую возглавлял Пургин. И вместе с ним был Пушилин. Но их сила была незначительная. От Пургина 7 человек и от Пушилина 11. И 50 «оплотовцев». А всего была квота 100. И 32 оставалось на «Свободный Донбасс», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что сейчас крайне высок риск использования со стороны России военно-воздушных сил на оккупированном украинском Донбассе.