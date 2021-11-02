«Позору не оберемся»: Гиркин обратился к РФ с призывом по Донбассу

Гиркин выразил мнение, что РФ следует перебросить туда свои войска

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Бывший командир подразделений пророссийских боевиков «ДНР» Игорь Гиркин призвал правительство РФ начать уничтожать разведывательные беспилотники, которые летают над оккупированным Донбассом. Об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ, передает УРА-Информ.

«Сдашь Донбасс, завтра пойдет Крым, причем, там мало, что позора не оберешься, и это никак не скрыть, так это же не остановится ни на чем. А чем Донбасс, собственно, принципиально отличается для Запада от Крыма? Или Крым от Донбасса? Да ничем, такая же „украинская территория“, на которой Украина может делать все что угодно. Хочет „Байрактарами“ бомбить? Бомби. Хочет артиллерией обстреливать? Обстреливай», — отметил он.

Также он считает, что в скором времени Россия должна официально ввести свои войска в ОРДЛО, так как весь мир уже знает, что военные РФ присутствуют на территории Донбасса.

«Не надо изображать, что „я не я и лошадь не моя, мы здесь не причем“. Поздно, никто в это уже не поверит. Зато будет, по крайней мере, шанс, что противника удастся остановить не на линии Снежное — Луганский аэропорт — Луганск, а хотя бы недалеко от прежних позиций, нынешних. Надо вводить артиллерию, надо вводить средства ПВО, надо вводить средства РЭП, разворачивать их и уже начинать применять, уничтожая все разведывательные беспилотники, которые сейчас летают над Донбассом. Как у себя дома летают», — добавил он.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт на временно оккупированном украинском Донбассе будет продолжаться десятилетия.