Россия инициировала проведение встречи в «нормандском формате»: что изменилось

Со стороны Российской Федерации начались предприниматься конкретные действия по организации проведения нормандской встречи. В частности, Кремль передал лидерам Украины, Германии и Франции предложение о её проведении.

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Эту информацию сообщил Rbc, передает Ura-inform.

На данный момент Россия ожидает обратной реакции. Это стало известно из заявления главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в телеэфире программы «Москва. Кремль. Путин».

С его слов, было отмечено, что для России важен не сам факт проведённой встречи на том или ином уровне, а содержательное наполнение и конкретика данного мероприятия.

«С нашей стороны были переданы нашим партнёрам из разных стран предложения того, как можно было бы содержательно подготовить контакт, использую нормандский формат. И для нас не важно, на каком уровне он будет проходить. Сейчас мы ожидаем ответ от наших коллег. Так как когда они говорят о том, что «необходимо быстрее встретиться», с их стороны видение результатов, которые они ожидают, нам до сих пор не передали», — сказал российский чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, Российская Федерация развязывает новый дипломатический скандал: стало известно, какое выставлено условие.