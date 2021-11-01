На рынках Украины появилось мясо по 20 гривен: специальное предложение для Тищенко (фото)

Так продавцы продуктовых рынков отреагировали на скандальное заявление народного избранника от «Слуги народа» Николая Тищенко о стоимости на продукты в Украине.

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Об этой информации сообщил Unian, передает Ura-inform.

В социальных сетях пользователи начали публиковать фото с мясных прилавков, где стоимость мясных обрезков предлагается по двадцать гривен. Но это специальное предложение действует только для Тищенко.

«На украинских рынках появились специальные предложения для Коли Тищенко»,- подписано фото.

Пользователями сети было оценено чувство юмора продавцов, так же оставлено много комментариев под фотографией.

Ранее, двадцать пятого октября народный депутат попал в конфуз с заявлением, что он якобы не заметил повышения стоимости на продукты в Украине. С его слов, он сам делает закупку продуктов на Бессарабском рынке в Киеве. И недавно он купил гречку по цене двенадцать гривен за килограмм, мясо говядины за двадцать гривен и сало за пятьдесят гривен.

Тогда ему заявляли, что он живёт в параллельной реальности, ведь цены на перечисленные продукты на самом деле намного выше.

Так, по информации, предоставленной Министерством финансов Украины стоимость на продуктовую группу нынешней осенью значительно отличаются от от озвученных Тищенко. В октябре стоимость гречневой крупы сотавила-45 грн/кг, мясной гуляш-230 гривен, сало-от 130 до 160 гривен за килограмм.



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