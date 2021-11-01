Байден заявил о намерении сменить ядерную политику США: что насторожило союзников

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен сменить ядерную политику Штатов.

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Об этой информации сообщил 24tv.ua , передает Ura-inform.

Он выступил за одобрение принципа о неприменении ядерного оружия первыми. Своей позицией Байден вызвал настороженность у американских союзников. Ведь таким вариантом исключается возможность нанесения превентивного удара. А также может свести к нулю все приложенные усилия по удержанию РФ и Китая.

Великобританией, Францией, Германией, Японией и Австралией были выражены серьёзные опасения, что данные изменения смогут привести к ослаблению «ядерного зонтика», который их прикрывает. А ещё они предполагают, что это станет «большим подарком Российской Федерации и Китаю».

Поэтому они выступают против того, чтобы Америка ограничивалась разрешением использовать свой ядерный арсенал только в случае предотвращения нападений на страну или с целью нанесения удара в ответ.

На данный момент сообщается, что обсуждения ещё продолжаются.

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