Общество

Генштаб ВСУ обнародовал подробности боевого применения Байрактара на Донбассе (видео)

Двадцать шестого октября по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские военные впервые с боевым заданием, применили в районе ООС беспилотник турецкого производства «Байрактар».

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Об этой информации сообщил  Donpress, передает Ura-inform.

Данная информация обнародована на официальном сайте Генштаба.

 «С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе н. п. Гранитное. Два военных Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб», — говорится в сообщении.

Командование Объединённых сил с началом обстрелов через средства массовой информации выдвинули требования, касающиеся прекращения огня. Но незаконно вооружённые формирования так называемой «ДНР» так и не отреагировали на него.

 «Чтобы принудить боевиков прекратить огонь, согласно приказа генерал-лейтенанта Залужного был применён „Байрактар“. Беспилотник ,который не пересекал линию столкновения и с помощью управляемой бомбы уничтожили  одну пушку  российско-оккупационных войск».

После чего обстрел позиций украинских войск прекратился.

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО сообщают о перемещении военной техники в центре Донецка (фото)

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