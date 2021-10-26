Гороскоп на 26 октября от Павла Глобы: звёзды не обманут

День благоприятный для постижения чего-то нового. С лёгкостью будут даваться новые знания и навыки, а также новые знакомства. Удача в этот день будет на стороне тех, кто не стоит на месте, а идёт вперёд и вверх.

Время чтения: 2 Мин. , 5 Секунд

Об этой информации сообщил Today, передает Ura-inform.

Овен.

Сегодня вы можете получить известие, которое вас не только порадует, но и возможно озадачит. В ближайшем будущем у вас замаячили хорошие перспективы, но на это от вас потребуется много сил.

Телец.

Представителям данного знака сегодня сможет выпасть работа, с которой они сами не справятся. Не нужно быть энтузиастом-одиночкой, совет астролога попросить помощи у близких людей. Они будут рады вам помочь.



Близнецы.

Сегодня вы можете ощущать чувство тревоги- как будто вы что-то теряете и оно уходит от вас безвозвратно. Оснований для такого ощущения нет. Но задумайтесь над тем, что могло послужить такому настроению?

Рак.

Сегодня Ракам необходимо будет сделать важный выбор. От которого будет зависеть не только финансовая стабильность, но и ваша личная жизнь. Есть вероятность того, что придётся порвать со старым ради нового.

Лев.

Не сочетайте сегодня домашние обязанности с рабочими. Вам это не будет даваться легко. Совет астролога- заняться чем-то одним и получать удовольствие от жизни.



Дева.

Сегодня вы не будете на высоте. Скорее всего, высота на работе, которую вы пытались взять, пока вам не удастся осилить. Однако сегодняшний вечер обещает вас порадовать. Возможно, вам представиться возможность встретиться с очень приятным человеком.

Весы.

На вас сегодня свалится много работы, и к вечеру вы уже будете валиться с ног от усталости. Однако ощущение от хорошо выполненной работы даст Весам повод гордиться собой и с уверенностью смотреть в будущее.

Скорпион.

Сегодня у вас может в полной мере проявиться незаурядная интуиция. Прислушайтесь к ней, а не к советам от вашего окружения. Так как именно она может подсказать вам выход из щекотливой ситуации.

Стрелец.

У представителей данного знака сегодня, возможно, возникнет ссора, из-за которой у них испортится настроение. Этот конфликт произойдёт либо утром с близкими людьми, либо в течение дня на работе. В любом случае, ваше настроение будет подпорчено на целый день.

Козерог.

Вы сегодня захотите избавиться от старья, которое вас окружает. Эта проблема назрела уже давно, так как накопившиеся вещи уже стали вытеснять вас из дома. Но это не должно коснуться ваших старых друзей.

Водолей.

В личных отношениях вас ждёт успех. За сегодня вы сможете продвинуться в этом направлении намного дальше, чем за всё предыдущее время. Вечером вас ждёт романтическое свидание. Любовь может вас унести на седьмое небо.

Рыбы.

Сегодня, представители данного знака смогут кого-то обмануть по-крупному. Вам будет казаться, что никто не заметил обмана. Но совсем скоро он вскроется и вам будет очень неловко за содеянное.

Напомним, ранее сообщалось, гороскоп на неделю 25-31 октября: все знаки зодиака.