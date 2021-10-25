Под посольством РФ В Киеве проходит акция протеста: «Россия сделала из Донбасса концлагерь»

В столице Украины под зданием посольства Российской Федерации двадцать пятого октября началась акция протеста. Участники протеста выступили против фактической изоляции оккупированных территорий Донбасса

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Об этой информации сообщил V-variant.com передает Ura-inform.

Участники акции призвали украинскую власть добиваться на международной площадке открытия КПВВ со стороны боевиков ОРДЛО.

Они призывают Россию уйти с территорий Донецкой и Луганской областей и соблюдать права людей.

Так же протестующими было обращено внимание на политику Кремля по отношению к территориям ОРДЛО. Одним из лозунгов выступающих был озвучен так: «РФ сделала из Донбасса концлагерь».

Участники акции утверждают, что пока не открыты и не работают в полную силу КПВВ на Донбассе, местные жители могут остаться без нужной медицинской помощи во время обострения пандемии.

Организаторами акции выступили Украинская народная рада Донетчины и Луганщины совместно с правозащитной организацией «Восток SOS».

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО сообщают о перемещении военной техники в центре Донецка (фото).