Общество

Под посольством РФ В Киеве проходит акция протеста: «Россия сделала из Донбасса концлагерь»

В столице Украины под зданием посольства Российской Федерации двадцать пятого октября началась акция протеста. Участники протеста выступили против фактической изоляции оккупированных территорий Донбасса

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Об этой информации сообщил V-variant.com передает Ura-inform.

Участники акции призвали украинскую власть добиваться  на международной площадке открытия КПВВ со стороны боевиков ОРДЛО.

Они призывают Россию уйти с территорий Донецкой и Луганской областей и соблюдать права людей.

Так же протестующими было обращено внимание на политику  Кремля по отношению к территориям ОРДЛО.  Одним из лозунгов выступающих был озвучен так: «РФ сделала из Донбасса концлагерь».

Участники акции утверждают, что пока не открыты и не работают в полную силу КПВВ на Донбассе, местные жители могут остаться без нужной медицинской помощи во время обострения пандемии.

Организаторами акции выступили Украинская народная рада Донетчины и Луганщины совместно с правозащитной организацией «Восток SOS».

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО сообщают о перемещении военной техники в центре Донецка (фото).

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