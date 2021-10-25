Общество

«Ощадбанк» опубликовал новый график работы мобильных подразделений на Луганщине

Опубликован новый график работы передвижных мобильных подразделений Ощадбанка возле линии разграничения в Луганской области с двадцать пятого по двадцать девятое октября. Данную информацию предоставили в Министерстве по вопросам реинтеграции ВОТ.

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вопросам реинтеграции ВОТ.

Об этой информации сообщил V-variant.com, передает Ura-inform.

Чтобы расширить территории обслуживания населения банковскими продуктами и своевременно выполнять социальные выплаты и пособия вблизи разграничительной линии в Донецкой и Луганской областях «Ощадбанк» запустил мобильные передвижные отделения банка .

График работы мобильных отделений «Ощадбанка»:

Двадцать пятого октября  в г. Золотое        с 9:00 до 15:00  

Двадцать шестого октября в с.Трёзизбенка с 9:00 до 15:00  .

Двадцать седьмого октября в с.Светличное с 9:00 до 15:00  

Двадцать восьмого октября пгт.Токовка-1     с 9:00 до 15:00 

Двадцать девятого октября в г.Золотое         с 9:00 до 15:00

На постоянной основе ежедневно, кроме выходных дней с 7:30 до 15:30 (перерыв 11:30 – 12:30) отделение АО «Ощадбанк» работает на КПВВ «Счастье».

Напомним, ранее сообщалось, В «Ощадбанке» пояснили, почему не будут продлевать срок действия карт переселенцев.

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