«Ощадбанк» опубликовал новый график работы мобильных подразделений на Луганщине

Опубликован новый график работы передвижных мобильных подразделений Ощадбанка возле линии разграничения в Луганской области с двадцать пятого по двадцать девятое октября. Данную информацию предоставили в Министерстве по вопросам реинтеграции ВОТ.

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вопросам реинтеграции ВОТ.

Об этой информации сообщил V-variant.com, передает Ura-inform.

Чтобы расширить территории обслуживания населения банковскими продуктами и своевременно выполнять социальные выплаты и пособия вблизи разграничительной линии в Донецкой и Луганской областях «Ощадбанк» запустил мобильные передвижные отделения банка .

График работы мобильных отделений «Ощадбанка»:

Двадцать пятого октября в г. Золотое с 9:00 до 15:00

Двадцать шестого октября в с.Трёзизбенка с 9:00 до 15:00 .

Двадцать седьмого октября в с.Светличное с 9:00 до 15:00

Двадцать восьмого октября пгт.Токовка-1 с 9:00 до 15:00

Двадцать девятого октября в г.Золотое с 9:00 до 15:00

На постоянной основе ежедневно, кроме выходных дней с 7:30 до 15:30 (перерыв 11:30 – 12:30) отделение АО «Ощадбанк» работает на КПВВ «Счастье».

Напомним, ранее сообщалось, В «Ощадбанке» пояснили, почему не будут продлевать срок действия карт переселенцев.