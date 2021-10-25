Общество

Гиркин сообщил о серьезных потерях в рядах НВФ

Гиркин заявил, что у него якобы даже имеются подтверждающие фото

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Группа членов незаконных вооруженных формирований из подразделений «народной милиции ДНР» два дня тому якобы попала в засаду украинской армии и понесла серьезные потери. Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший командир подразделений НВФ Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

Он заверил, что у него есть фото и видео доказательства.

«Согласно полученной информации, двое суток назад под Докучаевском в засаду укро-ДРГ на своей территории попала группа бойцов „корпуса“. Четверо бойцов были убиты. Добивали в упор выстрелами в лицо (фотографии вывешивать не буду, они имеются)», — отметил он.

При этом, официальных данных о потерях боевиков в ОРДО не сообщили.

Ранее сообщалось, что когда Россией делается вид, что она может начал полномасштабное вторжение в Украину, то это просто блеф.

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