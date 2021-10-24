Общество

В «Ощадбанке» пояснили, почему не будут продлевать срок действия карт переселенцев

Из сообщений пресс-службы «Ощадбанка» с первого января 2022 года банк не будет осуществлять продление действия карточных счетов для внутренне перемещённых лиц.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Как отметили в ведомстве, продление владельцев карт «Ощадбанка» для переселенцев было проведено на временной основе, с целью защиты людей от распространения коронавирусной инфекции.

«Все клиенты банка имели возможность на протяжении последних 2 лет получить перевыпущенные карты, которые с началом карантина ( 12.03.2020)  без задержек доставлялись на отделения финансового учреждения и продолжают доставляться на данный момент», -сделали напоминание в банке.

Делается уточнение, что жителям ОРДЛО, которые числятся как внутренне перемещённые лица, требуется личное получение карты, которая перевыпущена. Это правило введено для того чтобы обеспечить безопасность граждан.

«Ощадбанком» также  предполагается осуществлять отправку SMS-сообщений тем клиентам, карты которых были автоматически пролонгированы. В тексте сообщения будут указаны даты и время, когда необходимо забрать готовую карточку.

В том случае, когда клиент захочет забрать карту в иное время, ему необходимо записаться в отделение банка онлайн по одному из  способов:

-посетив официальный сайт «Ощадбанка»;

-с помощью чат-бота банка приложений Телеграмм или Мессенджер;

-позвонив в контактный центр -0800 210 800(бесплатно).

В финучреждении подчеркнули, что у большей части переселенцев карточки, перевыпущенные в 2020 году идут со сроком действия до 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, Как будут работать Ощадбанк и Приватбанк в красных зонах, и нужны ли справки.

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