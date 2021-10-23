Общество

У ВСК «остались вопросы» к министру обороны по делу вагнеровцев

Члены комиссии рассматривают ​​возможность допроса

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Временная следственная комиссия по операции по задержанию российских наемников ЧВК «Вагнер» планирует пригласить для дачи показаний министра обороны Украины Андрея Тарана. Об этом заявила председатель комиссии, народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, передает УРА-Информ.

Члены комиссии, как она отметила, рассматривают возможность допроса министра, так как к нему «остались вопросы».

Безуглая также предполагает, что уже на следующей неделе следственная комиссия сможет опубликовать промежуточный отчет о проделанной работе.

«Насколько мы сможем ответить на каждый вопрос, это каждый сможет оценить во время промежуточного отчета», — сказала она.

Временная следственная комиссия расследует «возможные противоправные действия представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины».

Ранее сообщалось, что украинское государство вполне могло бы иметь добрососедские отношения с РФ. Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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