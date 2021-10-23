Общество

Савченко с сестрой поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом: какая ответственность их ждёт

Экс-народная избранница Надежда Савченко со своей сестрой Верой попытались попасть на территорию Украины, по поддельным сертификатам о вакцинации против коронавируса. Данный инцидент произошёл на территории аэропорта «Борисполь» .

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Об этой информации сообщила Полиция Киевской области, передает Ura-inform.

Работниками Государственной пограничной службы при проверке документов, было обнаружено у двух женщин сертификаты о проделанной вакцинации, которые вызвали у них подозрения на предмет подлинности.

Речь якобы идёт о бывшей народной избраннице Надежде Савченко и её сестре, которые прилетели в Украину из Турции.

Вся информация, касающаяся данного правонарушения, передана в полицию. Так же сообщается о начатом уголовном производстве. Изъятые поддельные сертификаты направлены на проведение всех необходимых экспертиз.

Ещё сообщается, что в скором времени будет приниматься решение о предъявлении подозрений фигуранткам дела.

Национальная полиция сообщает что привлечены к ответственности будут не только те, кто занимается подделкой документов , но и те, кто ими пользуется.


Напомним, ранее сообщалось, Новый рейтинг политических партий Украины показал неожиданную смену лидера.

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