Пушилин сегодня выпустил «указ»: что запретят жителям

Так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным сегодня был выпущен указ а также были ужесточены карантинные меры в «республике».

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform

Отныне, в так называемой «ДНР» запрещается проведение досугов, развлекательных и культурных мероприятий. Так же запрет распространяется на физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, публичные и тому подобные мероприятия с очным присутствием людей, к их числу также относятся парки культур и отдыха, развлекательные центры и аттракционы.

В «указе» Пушилина делается уточнение, что под запрет не попадают те культурные учреждения, у которых наполненность посадочных мест будет составлять не более пятидесяти процентов и у посетителе будет документ, подтверждающий прохождение им полного курса вакцинации либо отрицательный тест ПЦР.

Кроме этого, «главой ДНР» был введён запрет на нахождение в общественных местах детей до четырнадцати лет, без сопровождающего хотя бы одного родителя или опекуна.

Помимо этого, Пушилин запретил пребывание в общественных местах детей до 14 лет, без сопровождения одного из родителей или опекуна.

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