Общество

«Пик коронавируса»: в СНБО прогнозируют «сложные времена» в Украине

В основном умирают люди, которые не вакцинировались от COVID

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Украинское государство начинает входить в пик коронавируса. Число жертв пневмонии нового поколения может перевалить за тысячу человек каждый день. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, передает УРА-Информ.

«Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что не вакцинированные люди попадают в больницы. Сегодня у нас рекорд по смертности от COVID. Это очень страшная ситуация. Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за тысячу человек», — отметил Данилов.

Также он заявил, что в основном погибают граждане, которые не вакцинировались от пневмонии нового поколения COVID.

«Те, кто отправляются на кладбища, это люди, которые не вакцинировались. Это 99,9% людей, которые не привились. Если дальше, кто-то хочет отправлять своих родственников и близких туда, то можете продолжать делать вид, что этого (вакцинироваться, — ред.) делать не надо», — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что на территории Украины уже около 30% взрослого населения получили вакцину от пневмонии нового типа. Первую дозу препарата уже получили восемь миллионов граждан Украины, а семь миллионов были вакцинированы двумя дозами препарата.

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Двадцать второго октября главой СНБО Алексеем Даниловым было сообщено, что Минцифре поручат в течение четырнадцати дней разработать техническое задание для формирования на линиях соприкосновения в ОРДЛО и Крыма связных пунктов для людей с властью из Киева.

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