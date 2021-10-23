Общество

«Обострение ситуации началось в любом случае»: Гиркин о ситуации на Донбассе

Из сообщений так называемого «экс министра обороны ДНР» Игоря Стелкова (Гиркина), которыми он поделился в социальной сети, на данный момент, на Донбассе грядёт очередное обострение военного конфликта.

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Об этой информации сообщил  Dialog, передает Ura-inform.

Гибридной российской армией началась усиленная переброска военной техники к фронтовой линии на Донбассе.

«Обострение ситуации уже началось. Из имеющихся у меня данных сегодняшней ночью «крпуса» в пожарном режиме  перебрасывали ближе к передовой»,- сказал Гиркин.

Так же он сделал уточнение, что техника переброшена не вся, много установок боевики не смогли вывезти из боксов по причине неисправности.

Недавно, Главным управлением разведки министерства обороны было также сообщено об повышенной активности пророссийских боевиков у лини обострения. Из его данных следует, что войска Российской Федерации начали экстренное усиление своих позиций и обстройку новых у самой передовой, а ещё начали работу по минированию тыла.

В Главном управлении поведали, что военнослужащие России даже разместили на своих позициях макеты военной техники, дабы вводить в заблуждение военнослужащих Украины.

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