Гороскоп выходные на 23-24 октября: кому повезёт

Наконец-то из ретроградного положения вышел воинственный Меркурий. Астрологи дают обещание, что жить всем станет проще.

Время чтения: 1 Мин. , 43 Секунд

Об этой информации сообщил Goinfo, передает Ura-inform.

Овен.

В эти выходные вы будете склонны к мелким дискуссиям и недоразумениям . Так же будете заряжены отрицательной энергетикой, которая будет способствовать острому восприятию критики и возможных конфликтов с родственниками и близкими людьми.

Телец.

Вас ждёт в течение этих двух дней благоприятная атмосфера в кругу семьи. Это произойдёт благодаря тому, то вы, наконец, поймете, что не нужно скрывать от родных и близких людей ваши чувства и эмоции.

Близнецы.

Вас ждут радостные и счастливые выходные дни. Вы сможете оказать помощь не только близкому человеку, но и получить хорошие новости, касающихся личных финансов.

Рак.

Выходные вас также порадуют. Финансовый вопрос у вас стабилизируется, а также возможно вы познакомитесь с интересными людьми, которые смогут оказать влияние в будущем на вашу жизнь.

Лев.

Вас сегодня окружит большое количество людей, но в определённый момент вы себя почувствуете одиноким. Так же могут быть мелкие конфликтные ситуации в семье и финансовые затруднения.

Дева.

В эти два выходных дня вы можете почувствовать плохое самочувствие. В таком случае, лучше эти дни провести дома, дабы отдохнуть и дать возможность восстановиться организму.

Весы.

Вы сможете улучшить своё финансовое благосостояние, но возможно столкнётесь с непониманием со стороны вашего любимого человека. Совет астролога, уступать и отвечать согласием на все её запросы.

Скорпион.

В выходные дни возможны дополнительные заработки, но благоприятная ситуация в семье будет под угрозой. Поставьте на паузу выяснение взаимоотношений , лучше займитесь вашим любимым делом.

Стрелец.

Для вас выходные дни будут предметом расслабленного состояния. Совет астролога, провести это время с семьёй и с друзьями. Это зарядит вас положительной энергетикой на всю следующую неделю.

Козерог.

Астрологи рекомендуют вам на эти дни полноценно отдохнуть. Прошлая неделя была плодотворной, так что имеете полное право устроить шумную вечеринку или уютные посиделки с друзьями.

Водолей.

Вам выходные дни следует провести активно и не сидеть дома. Продумайте досуг на субботу и воскресенье, дабы провести их весело.

Рыбы.

Настрой представителей данного знака будет сентиментальным. Совет астролога, разговаривать по душам и смотреть романтические фильмы. Активно проводить свой досуг вам не рекомендуется.

Напомним, ранее сообщалось, Глоба назвал везунчиков второй половины октября: мечты сбываются – лови момент