Общество

Стало известно, в чём обвиняют жители ОРДО Пушилина и « власть»

Возмущённые жители временно оккупированных территорий Донецкой области в социальных сетях делятся своими реалиями жизни в ОРДО.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Они заявляют, что  исходя из действий,  так называемых  местных властей «властей» можно говорить, что они вступили в «коллективный договор».

И признаком данного сговора служит «естественный отбор», который до сих пор  продолжается в ОРДО.

«Всем уже, наверное, известно, что по летальным исходам мы в «лидерах» во   всём мире. Что же делает «власть»? Они якобы ничего не сознают. Сделали «Министерство здравоохранения» ответственными за смертельную катастрофу в медицине. Так же их обвиняют за отсутствие вакцин в ОРДО и ещё медикам поступают угрозы, дабы те не разглашали реальную цифру летальных исходов. Даже на запросы СМИ  у «ведомства» нет реакции, они не считают нужным обговаривать такие актуальные и  важные темы. В публикациях только коронавирусная статистика, которой никто не верит. И обвинение людей в безалаберности»,- возмущаются дончане.

С их слов, в этом сговоре учувствует и так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

«Что делает Пушилин для «республики»? Оказывает помощь вместе с медиками или обращается за помощью к РФ чтобы огни помогли с вакциной или медикаментами? Нет, конечно. «Глава  ДНР» посещает Башкортостан , ходит там в музеи, получает ордена»,-сообщают жители ОРДО.

Местных жителей возмущает такая вера в свою  безнаказанность  и уверенность в бессмертии.

Напомним, ранее сообщалось, Донецкий медик назвал основную причину высокой смертности в ОРДЛО из-за COVID-19: и это не нехватка медиков и мест в больницах.

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