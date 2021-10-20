Рабинович, после переговоров в Кремле поведал Скабеевой, что скоро ждет Украину

Одним из лидеров партии оппозиционная платформа «За жизнь» Вадимом Рабиновичем ,после того как провёл переговоры в Москве с Козаком, было дано телеинтервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой .
Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.
В нём политик поведал, что рад возвращению в Москву, так испытывает любовь к ней. Так же, как он ранее сообщал СМИ, в этом городе проживает его семья.
«Российская Федерация — это наш друг и партнёр на века »,-сделал заявление политик телеэфире Скобеевой.
Так же он поведал, что на данный момент ним проводятся встречи в Кремле на высшем политическом уровне ,где он рассказывает о политической ситуации внутри Украины. Со слов, Рабиновича страну ждёт тяжелый кризис в экономической сфере и остановка семидесяти процентов предприятий страны в связи с повышением мировых цен на голубое топливо.
«Я считаю, что это будет коллапс, многих граждан просто выбросят на улицу»,-добавил он.
Интервью политика возмутило пользователей соцсетей, они также выступают с призывом украинских спецслужб и Службу безопасности Украины отреагировать на заявления политика.
ссылка на видео-https://t.me/Dialog_Ukraine/15403
Напомним, ранее сообщалось, Озвучены главные итоги встречи Зеленского и Остина.
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