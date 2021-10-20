Пандемия COVID-19: в Украине стремительный рост зараженных

Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Запорожской областях

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По состоянию на 20 октября было зафиксировано еще 18 912 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Заболело 1447 детей, а также 435 сотрудников медицины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Помимо этого, за прошедший день были госпитализированы 5468 человек, а скончалось 495 людей, выздоровели — 7605 человек.

Всего с начала пандемии на территории украинского государства заболело 2 679 185 лица, выздоровели — 2 344 799 человек, скончались — 61 843 граждан страны.

Стоит отметить, что наибольшее количество заражений было зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Луганской области сотрудники медицины фиксируют значительный подъем заболеваемости среди местного населения острыми респираторными вирусными инфекциями.