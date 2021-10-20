Глоба назвал везунчиков второй половины октября: мечты сбываются – лови момент

Перечисленным астрологом знакам зодиака всю вторую половину месяца будет сопутствовать удача во всём. Для них наступает благоприятный момент в жизни, когда необходимо действовать активно.

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Об этой информации сообщил Dalog, передает Ura-inform.

Ловите момент, дабы воплотились в жизнь все ваши мечты и цели. Удача будет спутником тех, кто будет решительно преодолевать препятствия на пути к намеченной цели.

Везунчиками недели Павел Глоба назвал три знака: Телец, Близнецы и Рак.

Тельцы.

Счастье будет вашим спутником во второй половине октября. Ещё вас ждёт везение в рабочих вопросах. Так что смело, можете просить увеличение оплаты труда или повышение по карьерной лестнице. Астрологом даётся предостережение людей, рождённых под этим знаком от необдуманных поступков и рисков, которые себя не оправдают. При том, что везение и удача вам будет сопутствовать в этом периоде, всё равно необходимо каждый шаг взвешивать, с осознанием рисков, дабы не привлечь к себе неприятности.



Близнецы.

Берите инициативу в свои руки на работе. Так как вам может выпасть шанс проведения удачных переговоров или представить себя в выгодном свете перед начальством. Семейную жизнь большинства Близнецов можно считать во второй половине октября спокойной и размеренной. Если вдруг покажется что вам слишком скучно, лучше не обращать внимания по сторонам. Стабильные отношения намного лучше недолгих интриг.

Рак.

Многие Раки уже практически на пороге интересных событий в вашей жизни. Ваша жизнь круто поменяется в лучшую сторону в последние октябрьские дни. Если вы уже сделали выбор профессиональной деятельности, то имеете все шансы добиться больших высот на избранном поприще. Павел Глоба советует проявлять активные действия, внедряя в жизнь намеченный вами план.





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