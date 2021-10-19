Общество

В Харькове завтра завоют сирены: что происходит

Жителей Харькова и Харьковской области просят сохранять спокойствие.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил Rbc,передает Ura-inform.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, завтра двадцатого октября  будут включены электрические сирены в 7.52 и 14.25 по местному времени.

Это связано с проведением планового учебного оповещения граждан в Харькове и Харьковской области.

Так же опубликована инструкция для местного населения, которой необходимо придерживаться:

прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!».

По сообщениям Департамента гражданской защиты ХОГА ,жителям, как только услышали звук сирен, нужно включать телевидение  (UA:Харьков) или  радио (проводное либо эфир 106,1МГц), дабы прослушать передаваемые сообщения.

Исходя из полученной информации, проводить соответствующие дальнейшие действия.

В связи с плановой проверкой жителей Харькова и области просят не паниковать и продолжать заниматься своими делами.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский рассказал введут ли новый локдаун в Украине: «Есть два пути».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В ОРДЛО стоит бояться не только коронавируса: медики фиксируют еще ряд заболеваний

Медики фиксируют случаи сезонного гриппа

В «ЛНР» пригрозили Украине отключением российского газа

Никакой официальной позиции Кремля не последовало

В Украине установлен лимит по количеству прививок от COVID

Главной задачей местных властей является увеличения количества центров вакцинации

Российская вакцина не работает: дончане рассказали правду о вакцинации в ОРДЛО

Сами члены НВФ подтверждают: им делают третью вакцинацию

«Разбуди ОБСЕ»: активисты на Донбассе обратились к водителям с призывом

Местные «активисты» призывают водителей присоединиться к акции

В больницах «ДНР» нет места для раненых членов НВФ, — Ходаковский

С позиций НВФ все чаще привозят раненых