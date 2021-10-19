В Харькове завтра завоют сирены: что происходит

Жителей Харькова и Харьковской области просят сохранять спокойствие.

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Об этой информации сообщил Rbc,передает Ura-inform.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, завтра двадцатого октября будут включены электрические сирены в 7.52 и 14.25 по местному времени.

Это связано с проведением планового учебного оповещения граждан в Харькове и Харьковской области.

Так же опубликована инструкция для местного населения, которой необходимо придерживаться:

прерывистое звучание сирен означает «Внимание всем!».

По сообщениям Департамента гражданской защиты ХОГА ,жителям, как только услышали звук сирен, нужно включать телевидение (UA:Харьков) или радио (проводное либо эфир 106,1МГц), дабы прослушать передаваемые сообщения.

Исходя из полученной информации, проводить соответствующие дальнейшие действия.

В связи с плановой проверкой жителей Харькова и области просят не паниковать и продолжать заниматься своими делами.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский рассказал введут ли новый локдаун в Украине: «Есть два пути».