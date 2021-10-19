Российская вакцина не работает: дончане рассказали правду о вакцинации в ОРДЛО

Сами члены НВФ подтверждают: им делают третью вакцинацию

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Жители временно оккупированного Донбасса рассказали, что боевиков в ОРДО прививают российской вакциной «Спутник» уже в третий раз. Так как первые два этапа не дали желаемого результата. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Наших „военных“ некоторых уже третий раз ревакцинируют. Знаю не понаслышке, у меня брат „служит“. А почему так? Потому что нет антител!» — отмечают дончане.

Жители ОРДЛО, как отмечают сами, продолжают заражаться пневмонией нового типа даже после того, как дважды прошли вакцинацию.

«У нас многие болеют даже после вакцинации. У меня такое чувство, что на нас просто ставят опыты, как на подопытных кроликах. Надеюсь, до четвертой ревакцинации за два месяца не дойдет? И вообще у нас „военных“ и „госслужащих“, кто отказывается ревакцинироваться наказывают, — невыплата всех видов надбавок или увольнения. Задолбало отношение, как к скоту какому-то. Человек уже даже не вправе распоряжаться своим телом», — отмечают местные жители.

При этом, члены незаконных вооруженных формирований сообщают, что им делают третью прививку от пневмонии нового поколения.

«„Спутник V“ работает 6 месяцев, потому делают повторно. Через полгода еще привьюсь, пока об этом не жалею», — отмечают боевики.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях оккупированного Донбасса для раненых членов НВФ «ДНР» нету места. Это происходит из-за большого количества заболевших пневмонией нового поколения.