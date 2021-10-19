Пандемия COVID-19: в Украине побит антирекорд по суточной смертности

С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека

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По состоянию на 19 октября было зафиксировано еще 15 579 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Заболело 1 309 детей и 282 медработника. Стоит отметить, что за минувшие сутки были зарегистрированы 538 летальных случаев от пневмонии нового типа. Это стало самым высоким показателем суточной смертности на территории украинского государства с начала пандемии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 852 человека, а выздоровели — 7 776 граждан страны. Всего с начала пандемии на территории страны заболели 2 660 273 человека, выздоровели — 2 337 194 человека, а скончались — 61 348 граждан.

Также в ведомстве подчеркнули, что 95% госпитализированных на прошлой неделе с пневмонией COVID-19 — это невакцинированные украинцы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 октября на территории Украины подтвердили еще 9524 новых случая заражения пневмонией нового поколения. Скончалось 177 человек.