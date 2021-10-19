«Начало войны можно прогнозировать с точностью до двух суток»: в «ДНР» назвали признаки эскалации

Главным признаком начала полноценных военных действий на Донбассе будет отъезд с территории ОРДЛО наблюдателей

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Основным признаком начала полноценных боевых действий на оккупированном пророссийскими боевиками украинском Донбассе будет отъезд с территории ОРДЛО наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом заявил так называемый «военный корреспондент ДНР» Александр Коц, передает УРА-Информ.

В свою очередь, «военкор» прокомментировал мнение российского военного эксперта Алексея Леонкова. Ранее он провел однозначные параллели между обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса и началом военных действий в Южной Осетии в 2008 году.

«Война 08.08.08 началась с отъезда грузинских миротворцев и наблюдателей ОБСЕ. Вот когда все эти дармоеды на своих белых джипах выстроятся в колонну у отеля „Парк Инн“ и двинутся в сторону ближайшего украинского КПП, тогда начало войны можно прогнозировать с точностью до двух суток», — отметил Леонков.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже с первого ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО.