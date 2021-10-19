Общество

«Начало войны можно прогнозировать с точностью до двух суток»: в «ДНР» назвали признаки эскалации

Главным признаком начала полноценных военных действий на Донбассе будет отъезд с территории ОРДЛО наблюдателей

Время чтения: 39 Секунд

Основным признаком начала полноценных боевых действий на оккупированном пророссийскими боевиками украинском Донбассе будет отъезд с территории ОРДЛО наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом заявил так называемый «военный корреспондент ДНР» Александр Коц, передает УРА-Информ.

В свою очередь, «военкор» прокомментировал мнение российского военного эксперта Алексея Леонкова. Ранее он провел однозначные параллели между обострением ситуации на оккупированных территориях Донбасса и началом военных действий в Южной Осетии в 2008 году.

«Война 08.08.08 началась с отъезда грузинских миротворцев и наблюдателей ОБСЕ. Вот когда все эти дармоеды на своих белых джипах выстроятся в колонну у отеля „Парк Инн“ и двинутся в сторону ближайшего украинского КПП, тогда начало войны можно прогнозировать с точностью до двух суток», — отметил Леонков.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже с первого ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский рассказал введут ли новый локдаун в Украине: «Есть два пути»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией, рассматривается ли властью введение нового локдауна в стране.

«В течение месяца»: Ходаковский спрогнозировал быстрый захват Украины РФ

Военная кампания будет скоротечной и продлится не более одного месяца

Комендантский час — для простых граждан: в «полиции ДНР» прокомментировали пикет штаб-квартиры ОБСЕ

Местные жители возмущены двойными стандартами в «ДНР»

Пандемия COVID-19: в Украине побит антирекорд по суточной смертности

С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака: самый счастливый день лунного месяца

Если вы сегодня будете уверены в своих силах и будете решительно стремиться к намеченной цели, то удача будет вашим спутником как в профессиональной и в личной сфере. Благоприятный день для начинаний новых проектов. Берите на себя дополнительные рабочие нагрузки, признавайтесь в любви, делайте предложения руки и сердца и отвечайте на него, конечно согласием.

В Госпогранслужбе объяснили будут ли штрафовать пенсионеров ОРДЛО, прибывших через Россию для оформления карт «Ощадбанка»

Спикером Государственной пограничной службы Андреем Демченко были даны разъяснения касательно штрафов на украинской границе касательно пенсионеров, едущих за картами «Ощадбанка».