В МВД рассказали, как с 21 октября будет проводиться проверка COVID-сертификатов у населения

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал о разработанном нацполицией с Минцифрой программного обеспечения, которое даст возможность быстро проводить проверку ковид- сертификатов у граждан.

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Об этой информации сообщил Censor , передает Ura-inform.

Данное программное обеспечение будет установлено на планшеты работников полиции, и с их помощью они будут проводить проверки как цифровых ковид-сертификатов, так и в бумажном варианте, путем их сканирования.

«С двадцать первого октября сотрудниками Госпродпотребслужбы, Центром контроля и профилактики заболеваний на местах, а также сотрудниками патрульной полиции будет проверяться достоверность сертификатов о вакцинации населения. Для проведения проверок будут выбираться людные места, во время поездок, при посещении гражданами различных заведений, базаров и торговых центров»,- пояснил Билошицкий.

Так же он отметил, что в бумажном варианте обязательными являются реквизиты о видах прививок с печатью официального медицинского учреждения.

«Всю информацию о вакцинации людей мы занесли в реестр, который подключен к международной базе», — резюмировал он.

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