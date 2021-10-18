Пропали яйца: в ОРДЛО вновь нехватка продуктов питания

В ОРДЛО наблюдается подорожание мяса курицы

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Производители курятины на временно оккупированных территориях восточной Украины не могут полностью покрыть потребности местного населения в таком виде мясной продукции. При этом, подорожание продовольствие обусловлено ростом цен на корма для пернатых, ветеринарные препараты и энергоносители. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «минагрополитики «ДНР».

Помимо этого, подорожание мяса курицы на временно оккупированных территориях также связано и с нехваткой инкубационного периода, а также с подорожанием этой продукции в РФ.

«Следует отметить, что производство данного вида продукции с начала 2021 в РФ сократилось по ряду объективных причин, связанных с дефицитом инкубационного яйца. Рост цены на данную продукцию на территории ДНР связан с увеличением закупочной цены за ее пределами», — отметили в «министерстве».

Ранее сообщалось, что блогер из оккупированного украинского Донецка с ником «военкор Руденко» заявил, что значительное подорожание продуктов в ОРДЛО стало результатом монополии на поставку через единственную дистрибьюторскую фирму, которая ранее получила согласие на поставки от «правительства республики».