Общество

Что происходит с миссией ОБСЕ в ОРДЛО: правозащитники дали объяснения

Ситуация очень серьезная

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Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» активно начали блокировать места расположения сотрудников СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса. Причиной этому якобы стало задержание пророссийского боевиками ВСУ. Об этом сообщают представители «Восточной правозащитной группы», передает УРА-Информ.

В очередной раз, как подчеркнули правозащитники, идет несогласованность действий между «ЛНР» и «ДНР».

«В НВФ „ЛНР“ и „ДНР“ поступил приказ о блокировке не только офисов, а и мест дислокации работников СМИ ОБСЕ. Блокировку производят сотрудники спецслужб под видом возмущенной общественности. В Луганск также поступила команда о начале блокировки СММ ОБСЕ, как это было сегодня в Горловке, фактически сотрудников ОБСЕ закрыли под домашний арест, но никаких действий со стороны НВФ „ЛНР“ не происходит», — отметили правозащитники.

На оккупированных территориях восточной Украины вновь наступил кризис между группироваками. «ЛНР» и «ДНР» опять не могут договориться. Однако, таким образом, «ДНР» показывает свою неуправляемость международным организациям, в частности, — наблюдателям.

«Представьте, что вообще говорить о правах простых жителей ОРДЛО если НВФ „ДНР“ ограничивают в передвижении миссию ОБСЕ», — добавили в правозащитной группе.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса ставят под сомнение искренность побуждений митингующих миссию ОБСЕ в на востоке Украины. 

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