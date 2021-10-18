Беспилотники из Турции могут изменить ход войны на Донбассе, — Цаплиенко

Камера этого БПЛА «видит» на расстояние не менее 50 километров
На ход вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса может повлиять достаточное количество ударных тактических беспилотников Bayraktar. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление специального корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.
«Эта птичка может полностью изменить правила игры на украино-русском фронте. Легендарные „Байрактары“, которые обеспечили Азербайджану победу в войне за Нагорный Карабах, уже работают в Украине, в зоне Операции Объединенных Сил. Выполняют практические задачи. Видят почти все, что происходит по ту сторону линии фронта. И, несмотря на истерику Кремля, Турция согласилась увеличить украинский арсенал этого уникального оружия», — считает Цаплиенко.
Он отметил, что практически каждый день крылатые разведчики поднимаются в воздух, а также снимают объекты, которые представляют серьезную угрозу для военных украинской армии.
Ранее сообщалось, что пенсионер, который проживал в Куйбышевском районе оккупированного пророссийскими боевиками украинского Донецка пострадал на своем участке. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
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