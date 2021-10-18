Беспилотники из Турции могут изменить ход войны на Донбассе, — Цаплиенко

Камера этого БПЛА «видит» на расстояние не менее 50 километров

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На ход вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса может повлиять достаточное количество ударных тактических беспилотников Bayraktar. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление специального корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

«Эта птичка может полностью изменить правила игры на украино-русском фронте. Легендарные „Байрактары“, которые обеспечили Азербайджану победу в войне за Нагорный Карабах, уже работают в Украине, в зоне Операции Объединенных Сил. Выполняют практические задачи. Видят почти все, что происходит по ту сторону линии фронта. И, несмотря на истерику Кремля, Турция согласилась увеличить украинский арсенал этого уникального оружия», — считает Цаплиенко.

Он отметил, что практически каждый день крылатые разведчики поднимаются в воздух, а также снимают объекты, которые представляют серьезную угрозу для военных украинской армии.

Ранее сообщалось, что пенсионер, который проживал в Куйбышевском районе оккупированного пророссийскими боевиками украинского Донецка пострадал на своем участке. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.