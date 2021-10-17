Общество

Синоптики сообщили о грядущем похолодании в Украине с морозами

В Украине ожидается похолодание уже с восемнадцатого октября.

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Особенно понижение температуры ощутят западные, северные и центральные регионы.

В западных регионах днём столбики термометров опустятся до отметки +8-10 градусов тепла. Также возможны осадки в таких областях, как Волынская, Львовская, Ровненская и Тернопольская.

Температура на Севере и Центре Украины будет плюс 8-10 градусов тепла.

Также ожидаются морозы в  ночное время. На Буковине уже можно ожидать -1 градус мороза. В Ивано-Франковске-от нуля до плюс двух градусов тепла, во Львове от одного до трёх тепла.

Осадки возможны на Юго-Востоке, но по прогнозам синоптиков двадцатого октября они прекратятся. Но ночи будут прохладнее – от одного до трёх тепла.

19 октября заморозки  прогнозируют  в Черниговской и Сумской областях. Ночная  температура будет составлять уже минус один градус.

Заморозки ночью ожидаются и в столице Украины. Ночная температура будет от нуля до двух градусов.

Но уже с 21 октября в Украину идёт потепление.

Напомним, ранее сообщалось, Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение.

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