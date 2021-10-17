Общество

Оккупанты заблокировали в Донецке отель с представителями СММ ОБСЕ и устроили «акцию протеста»

Как сообщили в отчёте наблюдателями ОБСЕ, оккупанты устроили протесты перед отелем, где они проживают в оккупированном Донецке с 15 октября . Также они поставили около двадцати двух палаток и биотуалеты перед самой гостиницей.

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Об этой информации сообщил Отчёт СММ ОБСЕ, передает Ura-inform.

В протесте учувствуют около сотни молодых человек, периодически сменяя друг друга. У некоторых участников протеста в руках были плакаты, а так же высказывалась критика в отношении задержания одного из оккупантов НВФ военнослужащими Украины.

Из-за «акции протеста» представители СММ ОБСЕ оказались заблокированы в отеле в центре Донецка и не могут выйти из неё.

Из данных, которые опубликовали пророссийские пропагандистские ресурсы так называемы «Л/ДНР» ,участники протеста поведали о совместном обращении в ООН.

Их требования просты-выпустить боевика так называемой «ЛНР», которого задержали военные ВСУ тринадцатого октября в районе населённого пункта «Золотое» на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, какое условие выдвинули НВФ «ЛНР» СМ ОБСЕ и Украине.

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