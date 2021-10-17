НВФ объявили об открытии одного из КПВВ на Донбассе для пропуска людей c 18 октября 2021года

Как сообщили представители незаконных военных формирований, с понедельника будет открыт один из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С 18 октября 2021 года будет осуществляться пропуск граждан на КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда.

При выезде из ОРДЛО нужно чтобы у граждан была прописка на украинской территории либо в ДНР, подконтрольной Украине.Те, кто не имеет перечисленных регистраций, нужно будет получать разрешение в так называемом межведомственном оперативном «штабе».

Тем, кто въезжает в ОРДО тоже нужно получать такое разрешение на въезд.

Всем въезжающим на территорию так называемой «ДНР», необходимо будет пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Если человек отказывается его проходить, ему необходимо заполнить «бланк-согласие» на направление его в медицинское учреждение для прохождения обследования.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно как теперь происходит пропуск на КПП «Станция Луганская» после дополнительной блокировки оккупантами.