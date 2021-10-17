Несколько населённых пунктов ОРДО остались без электричества: в результате обстрела повреждена Ясиноватская подстанция

Из сообщений местных жителей в социальных сетях ОРДО стало известно, что из-за обстрела в районе Ясиноватой вышла из строя электрическая подстанция «Раздольная». И обстрел до сих пор продолжается, сообщают местные жители.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает «УРА Информ».

В связи со сложившейся ситуацией, так называемым «главой администрации» Ясиноватой Дмитрием Шевченко было дано предупреждение всем жителям населённого пункта Верхнетроицкое.

«На данный момент обстрел ещё ведётся. Призываю всех местных жителей Верхнеторецкого быть предельно осторожными»,- заявил Шевченко.

В результате повреждения огнём электрической подстанции, несколько населённых пунктов в Ясиноватском районе остались без электричества. Это уже второй за месяц выход из строя данной Ясиноватской электрической подстанции, жалуются местные жители ОРДО.

Напомним, как сообщалось ранее, НВФ объявили об открытии одного из КПВВ на Донбассе для пропуска людей c 18 октября 2021года.