Общество

Несколько населённых пунктов ОРДО остались без электричества: в результате обстрела повреждена Ясиноватская подстанция

Из сообщений местных жителей в социальных сетях ОРДО стало известно, что из-за обстрела в районе Ясиноватой вышла из строя электрическая подстанция «Раздольная». И обстрел до сих пор продолжается, сообщают местные жители.

Время чтения: 29 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает «УРА Информ». 

В связи со сложившейся ситуацией, так называемым «главой администрации» Ясиноватой Дмитрием Шевченко было дано предупреждение всем жителям населённого пункта Верхнетроицкое.

«На данный момент обстрел ещё ведётся. Призываю всех местных жителей Верхнеторецкого быть предельно осторожными»,- заявил Шевченко.

В результате повреждения огнём электрической подстанции, несколько населённых пунктов в Ясиноватском районе остались без электричества. Это уже второй за месяц выход из строя данной Ясиноватской электрической подстанции, жалуются местные жители ОРДО.

 Напомним, как сообщалось ранее, НВФ объявили об открытии одного из КПВВ на Донбассе для пропуска людей c 18 октября 2021года.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Членов НВФ не радует повышение «зарплат»: стала известна причина

Из сообщений телеграмм-канала «Донбасский кейс» стало известно что с нынешнего месяца боевикам НВФ так называемой «ДНР» повысили денежные выплаты. Однако радости от этих долгожданных нововведений у них нет, утверждает ресурс

Синоптики сообщили о грядущем похолодании в Украине с морозами

В Украине ожидается похолодание уже с восемнадцатого октября.

НВФ объявили об открытии одного из КПВВ на Донбассе для пропуска людей c 18 октября 2021года

Как сообщили представители незаконных военных формирований, с понедельника будет открыт один из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Оккупанты заблокировали в Донецке отель с представителями СММ ОБСЕ и устроили «акцию протеста»

Как сообщили в отчёте наблюдателями ОБСЕ, оккупанты устроили протесты перед отелем, где они проживают в оккупированном Донецке с 15 октября . Также они поставили около двадцати двух палаток и биотуалеты перед самой гостиницей.

В Офисе президента прокомментировали ошибочное причисление к ворам в законе более 100 человек

Из заявлений советника руководителя ОП Михаила Подоляка стало известно, что на данный момент Офис президента призывает не спекулировать на теме ложного внесения лиц в санкционный список.

Почему выплаты работающих пенсионеров могут уменьшиться при перерасчёте

По закону Украины работающие пенсионеры через 2 года после того, как им назначили пенсионные выплаты имеют право на их пересчёт.