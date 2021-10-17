Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение

Эта неделя некоторым знакам зодиака поможет решить финансовое положение благодаря удачному стечению обстоятельств. Но иногда гиперреактивность может повлечь за собой серьёзные проблемы или убытки.

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Об этой информации сообщил Tsn, передает Ura-inform.

Овен.

Ваше финансовое положение будет стабильным без каких-либо изменений. Так что поводов для волнений у вас не возникнет. Но чтобы поддерживать данную стабильность, не начинайте новые проекты и не стремитесь к карьерным достижениям. Сбавьте обороты , лишнее упорство не пойдёт на пользу. Также не берите кредит, долг и не занимайтесь инвестициями.

Телец.

Планируйте будущие деловые проекты и краткосрочные цели. Но не воплощайте сразу их в жизнь, хорошо продумайте каждый шаг, который может приблизить вас к намеченной цели. Успехом закончатся строительные, архитектурные сферы а также операции с недвижимостью.

Близнецы.

На этой неделе вы будете являться любимчиками фортуны. Вы сможете если не стать богаче, то значительно укрепить ваше состояние. Не упускайте важные детали, сегодня всё работает на вашу пользу. К пятнице умерьте активные действия и закончите все неоконченные дела, которые начали на этой неделе.

Рак.

Воздержитесь от суперактивности как в профессии, так и в финансовых делах. Любое неправильное движение может послужить убыткам или привести к серьёзным последствиям. На следующей неделе включайте режим экономии и не поддавайтесь мимолётным желанием купить что-то ненужное.

Лев.

Вам будет способствовать необычная удача. Вы сможете добиться многого на следующей неделе. Либо повысите свой социальный статус либо серьёзно разбогатеете. Активность, проявленная в этот период, окупится с лихвой. Можете даже обратиться к руководству и попросить увеличения оплаты труда либо премии. Вложенные инвестиции тоже принесут доход.

Дева.

За вами следует везение по пятам. Вас могут повысить на работе или увеличится финансовое состояние. Так же звёзды говорят, что вы окажитесь в нужном месте в нужное время. Вы добьетесь успеха благодаря удачному стечению обстоятельств. Неделя благоприятна для инвестирования- от них можно в будущем ожидать прибыли.

Весы.

Вас ожидает успешная финансовая неделя. Однако просто так вы ничего не получите, придётся упорно и неустанно поработать. И тогда полученный результат может превзойти все ожидания. Совет звёзд- завершить все дела которые начали до пятницы.

Скорпион.

Сегодня при поиске работы вам могут сделать заманчивое предложение о сотрудничестве. Не списывайте его со счета, так как дела вначале могут пойти медленно но через время вы уже сможете наслаждаться плодами своего труда и повысить свое финансовое положение. Не упустите такую возможность задумайтесь над ней.

Стрелец.

Вам нужно проявлять активные действия и ваши труды принесут хороший итог уже сейчас. И поработают на вас ещё в будущем. Если будете упорно работать получите прочную основу для строительства материального благополучия. Вам будут поступать интересные предложения, рассматривайте их.

Козерог.

Не стоит на этой неделе принимать активных деяний в профессиональной деятельности. Лучше сбавьте обороты и не стремитесь прыгнуть выше своей головы. Но те Козероги, которые родились в первых числах могут рассчитывать на удачу в финансовой сфере. Нужно быть внимательным к любой мелочи, и тогда вы точно не упустите ваш шанс.

Водолей.

Сконцентрируйтесь на какой-то одной задаче и доведите её до конца. Если будете распыляться по мелочам, то можете потерять шанс серьёзного укрепления своего материального и социального положения. Начинайте только важные дела и тогда сможете поймать удачу за хвост.

Рыбы.

Финансовая стабильность порадует вас на этой неделе. Не нужно спешить с инвестициями и не одалживайте никому средства. С новыми начинаниями звёзды советуют подождать более благоприятного периода. Лучше займитесь решение текущих дел.

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