Общество

Членов НВФ не радует повышение «зарплат»: стала известна причина

Из сообщений телеграмм-канала «Донбасский кейс» стало известно что с нынешнего месяца боевикам НВФ так называемой «ДНР» повысили денежные выплаты. Однако радости от этих долгожданных нововведений у них нет, утверждает ресурс

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Об этой информации сообщил Donpress,передает «УРА Информ». 

Так сообщается что на данный момент оклад «рядового» составляет двадцать четыре тысячи рублей, а членам НВФ «сержантского» состава выплачивается тридцать тысяч рублей. Но так называемые «военнослужащие» предполагают, что это негативно скажется на их благосостоянии.

«Мы очень долго ожидали это повышение. И за время нашего ожидания стоимость товаров и услуг намного увеличилась»,- сообщается в ресурсе.

Так же, по мнению автора, увеличение финансового обеспечения членам незаконных военных формирований, сможет подстегнуть так называемых «командующих» повысить и поборы. Поэтому члены НВФ не особо рады такому денежному довольству.

Напомним, как сообщалось ранее, НВФ объявили об открытии одного из КПВВ на Донбассе для пропуска людей c 18 октября 2021года.

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