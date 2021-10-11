Зеленский назвал причины отказа от одного из громких обещаний

Об этом президент Украины Владимир Зеленский поведал в программе «Светская жизнь».

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Об этой информации сообщил Dsnews, передает Ura-inform.

Отвечая на вопрос о невыполнении своего обещания и переезда на предоставленную государством дачу, Зеленский ответил что пока не может оставить дачу, так как его переезд туда был связан из-за охраны, которую обязывает должность.

По словам политика, именно данный факт не позволит ему выполнить обещанное и уехать с государственной дачи.

«Для охраны нужно отдельное строение. То есть, я сейчас должен приобрести территорию, где будет находиться и мой дом и дом охраны. Честно сказать живу я там как в гостинице. Я даже завёз свою мебель из того дома, который мы продали»,-пояснил президент.

Он так же отметил , что уже есть пару вариантов жилья на тот период, когда он уйдёт с президентской должности. Предполагается, что возможно «купить новый дом уже готовым и делать там ремонт, или купить новую землю и новый дом строить».

Напомним, ранее сообщалось, Медведев опубликовал статью об Украине с критикой и оскорблениями в адрес руководства страны.