Общество

В крови погибшего нардепа от «СН» обнаружен наркотик, — МВД

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым в такси

Время чтения: 44 Секунд

В крови недавно умершего народного депутата от «Слуги народа» Антона Полякова, была обнаружена небольшая доза алкоголя и метадона. Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко в эфире ток-шоу «Хард с Влащенко», передает УРА-Информ.

Также известно, что депутата похоронят сегодня, 11 октября, в Чернигове.

«Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего есть кроме алкоголя, небольшой дозы (о чем сообщил начальник Киевской полиции), также такое вещество как метадон. Но, какой именно это был метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и, как это могло повлиять на смерть потерпевшего — будет установлено после глубоких исследований», — отметил Шевченко.

Сотрудники правоохранительных органов, как отметит представитель МВД, рассматривает версию как самостоятельного приема этих веществ покойным нардепом, так и версию, что он был отравлен.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе украинской столицы был найден мертвым народный депутат от партии «Слуга народа». Сообщается, что погибшим является 33-летний Антон Поляков.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В ТКГ срочно поднимут вопрос ограничения движения людей через КПВВ «Станица Луганская»

Ограничения станут предметом обсуждения гуманитарной подгруппы в ТКГ по Донбассу

Рост цен на продукты в ОРДЛО: во всем замешано «правительство республики»

Виновата приближенная к «властям» частная компания

Как добиться льготной пенсии, если трудовая книжка осталась в ОРДЛО: правозащитники дали рекомендации

Необходимо приложить документы, которые подтверждают соответствующий страховой стаж

На КПВВ «Станица Луганская» НВФ проводят незаконные проверки

Почему-то со стороны Украины таким не занимаются

Пока в стационаре кто-то не умрет, мест не будет: врач из ОРДЛО рассказал о ситуации с ковидом

В реанимациях попросту не осталось коек

Зеленский рассказал, где будет учиться президентская дочь

Дочь не хочет, чтобы он баллотировался на второй президентский срок, ведь вся его семья пострадала от его президентства