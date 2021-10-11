В крови погибшего нардепа от «СН» обнаружен наркотик, — МВД

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым в такси

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В крови недавно умершего народного депутата от «Слуги народа» Антона Полякова, была обнаружена небольшая доза алкоголя и метадона. Об этом заявил представитель МВД Артем Шевченко в эфире ток-шоу «Хард с Влащенко», передает УРА-Информ.

Также известно, что депутата похоронят сегодня, 11 октября, в Чернигове.

«Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего есть кроме алкоголя, небольшой дозы (о чем сообщил начальник Киевской полиции), также такое вещество как метадон. Но, какой именно это был метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и, как это могло повлиять на смерть потерпевшего — будет установлено после глубоких исследований», — отметил Шевченко.

Сотрудники правоохранительных органов, как отметит представитель МВД, рассматривает версию как самостоятельного приема этих веществ покойным нардепом, так и версию, что он был отравлен.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе украинской столицы был найден мертвым народный депутат от партии «Слуга народа». Сообщается, что погибшим является 33-летний Антон Поляков.