Сколько реально должна стоить картошка: в ОРДО нашли картошку из Грузии с указанной закупочной ценой (фото)

Все выходные в ОРДЛО работали продуктовые ярмарки, на которых цена на картошку была на уровне 45 рублей, что всё равно по мнению местных жителей, дорого.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

Так, автором телеграмм-канала «Донбасский кейс» была подтверждена информация, что некоторые грузовики , которые «зависали» на неделе на границе так называемой «ДНР» проехали в «республику» без очереди. Из-за этого стоимость картофеля немного снизилась.

«Только «документ» очень интересный есть в наличии, где указано что картофель завезён из Грузии и даже указана цена закупки, ведь на таможне это обязательный пункт. Закупочная цена данного картофеля указана 10 центов за килограмм. Конечно, ещё есть расходы на бензин. Но остальная, большая часть «наценок» составляют налог и прибыль «барыг», которые ещё и так называемым местным «властям» платят»,-возмущен автор автор канала.

Так же он сообщает, что при таких схемах рассчитывать на недорогой корнеплод не приходится, а максимально что могут местным жителям предложить это временное понижение стоимости на ярмарках как в эти выходные.

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