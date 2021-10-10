Гороскоп по дням недели с 11 по 17 октября 2021 года от Павла Глобы

Следующая неделя по прогнозам астролога будет насыщенна и неровна. Начало недели обрадует тех, кто родился под знаком воздушной стихии-Близнецов, Весов и Водолеев. В середине недели удача будет на стороне знаков водной стихии-Раков, Скорпионов и Рыб. А выходные дни будут благоприятными для огненных знаков зодиака-Овны, Львы и Стрельцы

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Об этой информации сообщил Ftimes , передает Ura-inform.

Понедельник.

Начнётся неделя благоприятно для тех, кто подвижен и коммуникабелен. В понедельник нужно будет много работать. Ещё он идеально подходит для дорог и различных путешествий.

Вторник.

В этот звёзды дают совет спокойного времяпровождения в уединении. Если у вас появится возможность отдохнуть, воспользуйтесь ею. Не злитесь по пустякам и не срывайте своё недовольство на окружающих. Они этого не заслужили. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и тогда у вас всё будет отлично.

Среда.

Совет астролога-провести день с улыбкой и лёгкостью. Не берите себе кучу задач и не переутомляйтесь. Самое время собрать друзей, родных и близких людей чтобы пообщаться. А также по возможности порадуйте их подарками ли сделайте сюрприз.

Четверг.

Сегодня постарайтесь закончить старые дела и подведите итоги. Этот день лучше провести с родными и близкими людьми. Ещё в этот день не стоит давать обещания, в чём вы полностью не уверены. Так же следите за собственными мыслями и за тем, что говорите.

Пятница.

День благоприятен для планирования, можно попробовать себя в творчестве. Не нужно рисковать и принимать участие в каких-то авантюрах. Все дела, которые начали нужно закончить.

Суббота.

В этот день астролог советует совершать покупки, а также знакомиться и общаться с интересными людьми. Уборка в доме подождёт, лучше заняться укреплением своего здоровья.

Воскресенье.

Займитесь сегодня творчеством. Сегодня вы сможете сделать многое. С окружающими ведите себя вежливо и внимательно, уважайте их мнение.

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