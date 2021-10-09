В ОРДО предупреждают о плановых отключениях света: опубликованы адреса

В связи с проведением планоывых работ по ремонту электрических сетей в так называемой «ДНР» ТЕ «Донецкими городскими электрическими сетями» одиннадцатого октября в некоторых районах будет проведено отключение света.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Данную информацию предоставили подконтрольные ОРДО средства массовой информации.

Перечень районов, где не будет света 11 октября:

Куйбышевский район:

с 9:00 до 15:00 ул. Бородина, 18−24, 32−48, 19−33; ул. Белостокская, 21−51, 20−28, 36−46; ул. Евсеева, 4−20; ул. Игнатова, 4−10; ул. Железнякова, 1, 3, 4, 6, 7−17, 19, 21, 23, 26; пер. Веселый, 2−24; ул. Пирогова, 6−12, 16−22, 26−34, 3−29, 33; ул. Старопартизанская, 4−26, 3−23; ул. Альпийская, 1−7, 4−10, 16−24; ул. Шведова, 1−37; ул. Микитенко, 1−8, 8а, 9, 11, 11а; ул. Старомонтажная, 32−62, 23, 29, 31; ул. Олеко-Дундича, 3−19; 4−20; ул. Экваторная 31, 33−59, 34−56; ул. Камская 35, 37, 41−53.

-Киевский район:

— с 10:00 до 16:00: ул. Кипарисовая, 9.

-Ворошиловский район:

— с 10:00 до 15:00: ул. Горького, 47−57, 54−66; ул. Постышева, 45−57; ул. Челюскинцев, 49, 51, 51а.

Напомним, ранее сообщалось, Картофель должен стать дешевле: в так называемом «миндохе «ДНР» выяснили причину роста цены и обещают разобраться.