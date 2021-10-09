Пандемия COVID-19: в Украине почти 16 000 новых случаев

Было госпитализировано 3571 человек

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По состоянию на девятой октября на территории украинского государства было зафиксировано 15 908 новых случаев COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что заболело 1477 детей, а также 298 сотрудников медицины.

За прошедшие сутки, как подчеркнули в ведомстве, было госпитализировано 3571 человек, а скончалось 250 человек, при этом, выздоровели — 5364 граждан страны.

При этом, за последний день было проведено 106 029 тестирований на пневмонию нового поколения.

За последние сутки, как отметили в ведомстве, наибольшее количество подтвержденных случаев инфекции нового типа было зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

Ранее сообщалось, что врачи, которые занимаются лечением ковидных пациентов в больницах так называемых «ДНР» получают копеечные зарплаты.