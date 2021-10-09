Картофель должен стать дешевле: в так называемом «миндохе «ДНР» выяснили причину роста цены и обещают разобраться

Так называемой «врио министра доходов и сборов «ДНР» Златой Калашниковой было заявлено что цена картофеля в ОРДО должна быть восемь рублей.

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Об этой информации сообщил Dialog , передает Ura-inform.

Так же представитель ведомственной структуры пояснила:

«Когда заполняется декларация, цену занижают до необоснованной минимальной цены-6,4 рубля за килограмм корнеплода. Таможенная декларация это первичный документ, это значит, если «законодательством» предусматривается наценка 25%, то цена килограмма картофеля должна составлять восемь рублей. Далее , так как у нас упрощена система налогового обложения и не нужно предоставлять первичную документацию, цену, по которой картофель доходит до покупателя мы уже не можем контролировать».

Ещё Калашникова сказала что когда так называемое «министерство доходов и сборов» соберёт

Всю необходимую доказательную базу, тогда у них появится возможность «уничтожить данную схему».

Напомним, ранее сообщалось, Жителей ОРДО предупреждают о заморозках и приближении пыльной бури с «адским» ветром.