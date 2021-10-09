Ходаковский рассказал, как поднять рост мобилизации в ОРДЛО

Нужно взвинтить фон, который бы способствовал мобилизации

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Бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский предложил «взвинтить информационный фон» для роста мобилизации на территории оккупированного Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Ходаковского одному из СМИ ОРДЛО.

«Нужно взвинтить фон, который бы способствовал мобилизации», — заявил он.

Также он уверен, что на самом деле в «республике» ничего не делают для мобилизации местного населения. Все это, как он отметил, есть лишь на бумаге.

«А поскольку в этой сфере наблюдается тишина, ну и люди, естественно, не мобилизуются, конечно, у них внутренней мотивации готовиться к „служению“ Родине не очень много», — добавил Ходаковский.

Также он предложил начинать кампанию по мобилизации населения оккупированных территорий с информационной проработки людей.

«Нужно взвинтить фон, который бы способствовал мобилизации. Нужен комплексный подход. Нужно действовать тотально и глобально», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший так называемый «секретарь безопасности ДНР», создатель бандформирования «Восток» Александр Ходаковский анонсировал приезд в Москву одиннадцатого октября «старого друга» Донбасса.