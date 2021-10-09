Гороскоп на выходные 9-10 октября: кто будет почувствует себя счастливым

Сохраняйте мудрость и спокойствие. В субботу можете пригласить друзей к себе в гости. Совет астролога оставаться в эти дни дома. Все окружаются станут выяснять отношения, а вам будет хотеться спокойствия и тишины.
Об этой информации сообщила Gazeta, передает Ura-inform.
Овен.
Ваше знакомство в интернете будет иметь продолжение. И возможно вы поедете в другой город. Лечитесь от простуды, а то возможно обострение.
Телец.
Совету астролога купить посудомоечную машину. Так будет экономия и времени, и воды. Если почувствуете упадок сил, к доктору не спешите, побольше отдыхайте.
Близнецы.
Если будете откровенными с любимыми, они не будут ревновать. Не нужно терпеть судороги, значит в вашем организме нехватка магния. Кушайте витамины.
Рак.
Поберегите собранные вами финансы. Они пригодятся на ремонт и обновку мебели. Ев завтрак лучше употреблять сыр или кашу сухофруктами.
Лев.
Дети, подросткового возраста будут часто закрываться в комнате. Это вас будет беспокоить почаще откровенно общайтесь с друг другом.
Дева.
Сегодня не благоприятный день для женитьбы или развода. Лучше съездить и улучшить самочувствие в санаторий.
Весы.
Не нужно рассказывать о ваших отношениях, избежите сплетен. Возможное нервное истощение может вызвать дрожь в руках. Обязательно совершите прогулку, а лучше под звёздным небом
Скорпион.
День, когда вы не будете чувствовать страха и отчаянья, а также желания все поддавать критике. Если будет застолье, отказывайтесь от водки и коньяка, лучше выпить немного вина
Стрелец.
Вы почувствуете себя одиноким, когда разговор с любимыми зайдёт в никуда. Совет астролога посмотреть любимый сериал и помечтать о будущем. Может беспокоить холецистит, позаботьтесь о диете.
Козерог.
Не нужно все стараться помочь. У вас ещё есть своя семья и собственные интересы. Займитесь спортивными упражнениями, пейте большее количество воды. И вы будете себя чувствовать прекрасно.
Водолей.
Звёзды советуют дать любимым второй шанс. Цените их за верность и самоотверженность. Не стоит гулять под дождём, простуда будет трудно поддаваться лечению.
Рыбы.
Романы, заведённые на работе, могут иметь негативные последствия. Мучное нудно заменить хлебцами или сухофруктами.
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