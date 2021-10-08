Общество

«Игра на выживание началась»: жители ОРДЛО рассказали правду о жизни в «республиках»

На подконтрольных Украине территориях жить намного проще, хотя есть и свои проблемы

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Жители временно оккупированных территорий Донецкой области считают, что в «республике» идет «игра на выживание», только в реальной жизни. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Жители ОРДЛО перечислили большую часть трудностей, с которыми им приходиться сталкиваться в повседневной жизни.

«Вызвать скорую — ждать от 6 часов и до бесконечности. Сделать КТ — очередь расписана х*й знает, на сколько. Пока дождешься — сдохнешь! Больницы переполнены больными», — отмечает житель ОРДО.

Также они жалуются на высокие цены на продукты первой необходимости.

«Зарплата у людей 8−20 тыс. руб. в среднем. Зато продукты питания по цене Московской „Азбуки вкуса“. Игра началась!» — добавляет участник обсуждения.

Также комментаторы отметили, что в Украине жить гораздо лучше, нежели в ОРДЛО.

«Да, все плохо у простого народа. Зато „правительство“ покупает катамараны, чтоб выжившие на следующий год катались в парке Щербакова. И Газманова ждем — он споет, и мы все одолеем пандемию», — возмущены дончани.

Ранее сообщалось, что Ходаковский выразил мнение, что нужно заниматься обустройством ОРДЛО.

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