Общество

Глава Верховного Суда объявила о своей отставке

Она не будет предлагать свою кандидатуру

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Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская объявила о том, что уходит в отставку. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ее заявление на пленуме Верховного Суда сегодня, восьмого октября.

«Я хочу проанонсировать перед вами следующий пленум, который мы запланировали на 22 октября. Я буду предлагать на нем выбрать следующего Председателя Верховного Суда», — отметила судья.

Она также отметила, что не будет в будущем предлагать свою кандидатуру.

Ранее сообщалось, что бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о том, что команда шестого президента Владимира Зеленского не распадается, а из команды попросту убирают людей.

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