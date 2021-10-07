Общество

ВСУ готовятся к серьезному кровопролитию, — «МИД ЛНР»

ВСУ якобы «постоянно обстреливают Донбасс»

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Украинская армия якобы готовится к усиленным вооруженным действиям на оккупированном боевиками Донбассе. Об этом заявил так называемый «советник главы МИД ЛНР» Родион Мирошник, передает УРА-Информ.

Он уверяет, что ВСУ регулярно обстреливает территории Донбасса.

«Мы делаем один вывод, который подтверждается данными с передовой — Украина готовится к началу военных действий. Ограничатся ли они каким-то фейерверком, созданием картинки войны, или же действительно за этим последует какие-то серьезные действия с разрушенной инфраструктурой, кровопролитием и прочее. Один из командующих ВСУ сегодня опять подтвердил, что им плевать на мнение вице-премьер-министра, который сказал о том, что Украина выполняет меры по прекращению огня, и заявил: «Нет, на передовой все вольны принимать решения без указаний Киева», — считает он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация нанесет точечные ракетные удары по основным украинским объектам управления, инфраструктуры, а также логистики в том случае, если Украина попытается вернуть свои территории.

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